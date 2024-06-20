Россия атаковала ТЭС в Украине: трое работников ранены

В ночь на 20 июня российские войска снова атаковали теплоэлектростанцию. Трое работников ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго" были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.

"Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - добавили в ДТЭК.

"Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое наших коллег ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на энергетику Украины

Это уже седьмая массированная атака на энергетику Украины. Враг начал атаковать не зимой, а весной, начиная с 22 марта. В тот день были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

Вторая атака произошла 29 марта. Тогда были атакованы сразу три теплоэлектростанции в Украине.

Третья атака - 11 апреля. Тогда во время массированного удара по Украине была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области.

Четвертая атака произошла 27 апреля. Тогда российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

Пятый обстрел по энергетике произошел 8 мая. Тогда РФ применила более 70 ракет и дронов. Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС.

Шестой обстрел произошел 1 июня. В пяти областях были повреждены энергетические объекты. Оккупанты обстреляли две ТЭС и две ГЭС.

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