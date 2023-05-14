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Росія атакувала Тернопільську область ракетами: є руйнування

Фото: Росія атакувала Тернопільську область ракетами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 14 травня вдарили ракетами по Тернопільській області. зафіксовані руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Тернопільської ОВА Володимира Труша в Telegram.

Ворог атакував регіон під час другої масштабної повітряної тривоги. Близько 5:00 зафіксований "приліт" крилатих ракет.

Внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували. Через ракетний удар зруйновано 2 та пошкоджено 12 дачних будинків. Також пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти і 9 вантажних автомобілів.

"Потерпілих під час цієї надзвичайної події немає. На місці події працюють спеціалісти. Прошу не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів", - зазначив Труш.

Нагадаємо, російська армія пізно ввечері 13 травня атакувала Тернопіль. Місцева вдала повідомила про "приліт" у промзону міста.

Внаслідок ракетного удару поранення отримали двоє цивільних осіб.

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