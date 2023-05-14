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Россия атаковала Тернопольскую область ракетами: есть разрушения

Фото: Россия атаковала Тернопольскую область ракетами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 14 мая ударили ракетами по Тернопольской области. Зафиксированы разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша в Telegram.

Враг атаковал регион во время второй масштабной воздушной тревоги. Около 5:00 зафиксирован "прилет" крылатых ракет.

В результате атаки возник пожар, его ликвидировали. Из-за ракетного удара разрушены 2 и повреждены 12 дачных домов. Также повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей.

"Пострадавших во время этого ЧП нет. На месте происшествия работают специалисты. Прошу не подходить к поврежденным объектам к окончательным выводам специалистов", - отметил Труш.

Напомним, российская армия поздно вечером 13 мая атаковала Тернополь. Местная удачная сообщила о "прилете" в промзону города.

В результате ракетного удара ранения получили двое гражданских лиц.

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