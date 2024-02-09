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Росія атакувала Сумську область авіабомбами. Є загиблі та поранені

Фото: Росія атакувала Сумську область авіабомбами (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень п'ятниці, 9 лютого, скинула сім авіаційних бомб по прикордонних населених пунктах у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти здійснили авіаційний удар по території Сумського району з Російської Федерації. За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу "КАБ" на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.

В результаті атаки відомо про двох загиблих мирних жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Також поранення отримали чотири людини. Пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.

 

Фото: Росія атакувала Сумську область авіабомбами (t.me/pgo_gov_ua)

Росіяни вбивають жителів Сумської області

Нещодавно окупанти масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. В результаті зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі.

Також російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.

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