РФ масово обстріляла села на кордоні Сумської області: є загиблі та поранені

Російські військові у понеділок, 29 січня, масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. В результаті зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію

За даними ОВА, росіяни за допомогою дронів скинули вибухові пристрої на Юнаківську громаду. В результаті цього загинула 1 цивільна особа.

Відомо, що внаслідок обстрілу загинув чоловік, якому наприкинці лютого виповнилося б 37.

Також громаду обстріляли з мінометів та артилерії.

Окрім цього вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду. В результаті цього загинули три особи, та ще одна була поранена.

Росіяни вбивають жителів Сумської області

Днями російська розвідувально-диверсійна група проникла до Сумської області. ДРГ розстріляла двох людей.

Також російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.