РФ масово обстріляла села на кордоні Сумської області: є загиблі та поранені
Російські військові у понеділок, 29 січня, масовано обстріляли прикордонні населені пункти у Сумській області. В результаті зафіксовано руйнування будинків, а також є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію
За даними ОВА, росіяни за допомогою дронів скинули вибухові пристрої на Юнаківську громаду. В результаті цього загинула 1 цивільна особа.
Відомо, що внаслідок обстрілу загинув чоловік, якому наприкинці лютого виповнилося б 37.
Також громаду обстріляли з мінометів та артилерії.
Окрім цього вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду. В результаті цього загинули три особи, та ще одна була поранена.
Росіяни вбивають жителів Сумської області
Днями російська розвідувально-диверсійна група проникла до Сумської області. ДРГ розстріляла двох людей.
Також російські окупанти обстріляли село Степок у Сумській області. Через ворожу атаку загинув останній житель населеного пункту.
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