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Россия атаковала Сумскую область авиабомбами. Есть погибшие и раненые

Фото: Россия атаковала Сумскую область авиабомбами (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем пятницы, 9 февраля, сбросила семь авиационных бомб по приграничным населенным пунктам в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 9 февраля 2024 года около 14:00 оккупанты совершили авиационный удар по территории Сумского района из Российской Федерации. По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую общины.

В результате атаки известно о двух погибших мирных жителях, еще одна женщина может находиться под завалами. Также ранения получили четыре человека. Повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение.

 

Фото: Россия атаковала Сумскую область авиабомбами (t.me/pgo_gov_ua)

Россияне убивают жителей Сумской области

Недавно оккупанты массированно обстреляли пограничные населенные пункты в Сумской области. В результате зафиксировано разрушение домов, а также погибшие.

Также российские оккупанты обстреляли село Степок в Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта.

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