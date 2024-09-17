Росія атакувала у Сумській області об’єкти енергетичної системи

Нічна атака на Україну

Масована атака ворога розпочалася ввечері 16 вересня. Близько опівночі повітряну тривогу оголосили в Києві, Київській та низці північних областей України. Під час цієї атаки ворог завдав ударів по Конотопу й Сумах.

Під час нічної атаки на Україну Росія запустила понад 50 ударних безпілотників. Протиповітряній обороні вдалось знищити 34 дрони.

Зазначимо, що останнім часом російські війська посилили використання дронів-камікадзе "Шахед". Причини такої активності ворожих атак пояснив експерт з авіації Костянтин Криволап у коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна.

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