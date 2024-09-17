RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия атаковала в Сумской области объекты энергетической системы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Этой ночью Сумская область подверглась массированному авиационному удару вражескими дронами-камикадзе "Шахед". Целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.

В результате обстрелов были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности водоканалы и больницы. Сейчас они подключены к системам резервного питания.

Силами ПВО над Сумской областью было сбито 16 "Шахедов". Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах, включая Сумы, Конотопский, Ахтырский и другие районы.

По состоянию на 7 утра 17 сентября 281 072 потребителя области остаются без электроэнергии. Специалисты АО "Сумыоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением снабжения.

Ночная атака на Украину

Массированная атака противника началась вечером 16 сентября. Около полуночи воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и ряде северных областей Украины. Во время этой атаки враг нанес удары по Конотопу и Сумам.

В ходе ночной атаки на Украину Россия запустила более 50 ударных беспилотников. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 дрона.

Отметим, что в последнее время российские войска усилили использование дронов-камикадзе "Шахед". Причины такой активности вражеских атак объяснил эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против УкраиныВойна в Украине