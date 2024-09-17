Россия атаковала в Сумской области объекты энергетической системы

В результате обстрелов были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности водоканалы и больницы. Сейчас они подключены к системам резервного питания.

Силами ПВО над Сумской областью было сбито 16 "Шахедов". Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах, включая Сумы, Конотопский, Ахтырский и другие районы.

По состоянию на 7 утра 17 сентября 281 072 потребителя области остаются без электроэнергии. Специалисты АО "Сумыоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением снабжения.