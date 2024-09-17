Россия атаковала в Сумской области объекты энергетической системы

Этой ночью Сумская область подверглась массированному авиационному удару вражескими дронами-камикадзе "Шахед". Целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Сумской ОВА и "Сумыоблэнерго".
В результате обстрелов были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности водоканалы и больницы. Сейчас они подключены к системам резервного питания.
Силами ПВО над Сумской областью было сбито 16 "Шахедов". Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах, включая Сумы, Конотопский, Ахтырский и другие районы.
По состоянию на 7 утра 17 сентября 281 072 потребителя области остаются без электроэнергии. Специалисты АО "Сумыоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением снабжения.
Массированная атака противника началась вечером 16 сентября. Около полуночи воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской и ряде северных областей Украины. Во время этой атаки враг нанес удары по Конотопу и Сумам.
В ходе ночной атаки на Украину Россия запустила более 50 ударных беспилотников. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 дрона.
Отметим, что в последнее время российские войска усилили использование дронов-камикадзе "Шахед". Причины такой активности вражеских атак объяснил эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.