Росія атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами: вона вибухнула над містом

"Був застосований засіб у касетному спорядженні. Ми бачимо посічені стіни відповідними вражаючими елементами", - сказав він, додавши, що ракета вибухнула у повітрі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на застосування окупантами ракети з касетними боєприпасами. Він наголосив, що роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей.

За словами Артюха, найбільше жертв було у тролейбусі, який у момент удару проїжджав повз. Майже всі пасажири загинули. Він додав, що під час атаки у центрі міста було багато людей, оскільки віряни поверталися з церкви після богослужіння на Вербну неділю.

"Це тролейбус смерті, на жаль, там дуже багато було людей, дітей. На цю хвилину 21 людину загинула, 84 поранено, серед них семеро дітей (станом на 13:30 відомо про 24 жертви, - ред.)", - сказав голова Сумської ОВА.

Артюх також зазначив, що внаслідок російської атаки був пошкоджений Сумський державний університет.

Варто додати, що під час атаки на Кривий Ріг 4 квітня ворожа балістична ракета теж вибухнула у повітрі.



