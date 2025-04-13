Росія атакувала Суми ракетою з касетними боєприпасами: вона вибухнула над містом

Російські війська атакували Суми 13 квітня балістичною ракетою з касетними боєприпасами. Ворожа ракета вибухнула над містом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.
"Був застосований засіб у касетному спорядженні. Ми бачимо посічені стіни відповідними вражаючими елементами", - сказав він, додавши, що ракета вибухнула у повітрі.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на застосування окупантами ракети з касетними боєприпасами. Він наголосив, що роблять, щоб вбити якомога більше цивільних людей.
За словами Артюха, найбільше жертв було у тролейбусі, який у момент удару проїжджав повз. Майже всі пасажири загинули. Він додав, що під час атаки у центрі міста було багато людей, оскільки віряни поверталися з церкви після богослужіння на Вербну неділю.
"Це тролейбус смерті, на жаль, там дуже багато було людей, дітей. На цю хвилину 21 людину загинула, 84 поранено, серед них семеро дітей (станом на 13:30 відомо про 24 жертви, - ред.)", - сказав голова Сумської ОВА.
Артюх також зазначив, що внаслідок російської атаки був пошкоджений Сумський державний університет.
Варто додати, що під час атаки на Кривий Ріг 4 квітня ворожа балістична ракета теж вибухнула у повітрі.
Сьогодні у Вербну неділю російські окупанти випустили по місту Суми дві балістичні ракети. Влучання було у центрі міста, де у момент атаки перебувало багато людей.
За останніми даними, відомо, що кількість загиблих у Сумах через удар РФ зросла до 24, серед них - дитина. Постраждало 84 людини, з них семеро дітей.
У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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