Россия атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами: она взорвалась над городом

Российские войска атаковали Сумы 13 апреля баллистической ракетой с кассетными боеприпасами. Вражеская ракета взорвалась над городом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха в эфире телемарафона.
"Было применено средство в кассетном снаряжении. Мы видим посеченные стены соответствующими поражающими элементами", - сказал он, добавив, что ракета взорвалась в воздухе.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на применение оккупантами ракеты с кассетными боеприпасами. Он отметил, что делают, чтобы убить как можно больше гражданских людей.
По словам Артюха, больше всего жертв было в троллейбусе, который в момент удара проезжал мимо. Почти все пассажиры погибли. Он добавил, что во время атаки в центре города было много людей, поскольку верующие возвращались из церкви после богослужения на Вербное воскресенье.
"Это троллейбус смерти, к сожалению, там очень много было людей, детей. На эту минуту 21 человек погиб, 84 ранены, среди них семеро детей (по состоянию на 13:30 известно о 24 жертвах, - ред.)", - сказал глава Сумской ОВА.
Артюх также отметил, что в результате российской атаки был поврежден Сумской государственный университет.
Стоит добавить, что во время атаки на Кривой Рог 4 апреля вражеская баллистическая ракета тоже взорвалась в воздухе.
Сегодня в Вербное воскресенье российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.
По последним данным, известно, что количество погибших в Сумах из-за удара РФ возросло до 24, среди них - ребенок. Пострадало 84 человека, из них семеро детей.
В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.
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