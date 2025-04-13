Россия атаковала Сумы ракетой с кассетными боеприпасами: она взорвалась над городом

"Было применено средство в кассетном снаряжении. Мы видим посеченные стены соответствующими поражающими элементами", - сказал он, добавив, что ракета взорвалась в воздухе.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на применение оккупантами ракеты с кассетными боеприпасами. Он отметил, что делают, чтобы убить как можно больше гражданских людей.

По словам Артюха, больше всего жертв было в троллейбусе, который в момент удара проезжал мимо. Почти все пассажиры погибли. Он добавил, что во время атаки в центре города было много людей, поскольку верующие возвращались из церкви после богослужения на Вербное воскресенье.

"Это троллейбус смерти, к сожалению, там очень много было людей, детей. На эту минуту 21 человек погиб, 84 ранены, среди них семеро детей (по состоянию на 13:30 известно о 24 жертвах, - ред.)", - сказал глава Сумской ОВА.

Артюх также отметил, что в результате российской атаки был поврежден Сумской государственный университет.

Стоит добавить, что во время атаки на Кривой Рог 4 апреля вражеская баллистическая ракета тоже взорвалась в воздухе.



