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В Сумах вже 84 постраждалих та 31 загиблий, серед яких дві дитини

Суми, Неділя 13 квітня 2025 13:33
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В Сумах вже 84 постраждалих та 31 загиблий, серед яких дві дитини Фото: в Сумах зросла кількість жертв та постраждалих після удару балістикою 13 квітня (Богдана Лясківська, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Сумах продовжує зростати число жертв та постраждалих після ракетного удару 13 квітня. Серед загиблих двоє дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, заяву голови Сумської ОВА Володимира Артюха.

"Станом на 13:00 внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Крім того, постраждали 84 людини, серед яких 7 дітей.

Кількість жертв у Сумах зросла до 31, серед них 2 дітей

Пізніше рятувальники повідомили, що кількість загиблих зросла до 31.

"Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються", - зазнчили у ДСНС.

"Тролейбус смерті"

Набільше людей постраждали в тролейбусі, який проїздив поряд з епіцентром одного з ударів. Практично всі, хто знаходився в електротранспорті, загинули.

"Це тролейбус смерті, на жаль, там дуже багато було людей, дітей. На цю хвилину 21 людину загинула, 84 поранено, серед них семеро дітей", - зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Удар Росії по Сумам

Російські війська завдали два удари по Сумам балістикою 13 квітня. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого і 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83. Наразі центр міста перекрито, там працюють поліцейські, рятувальники, медики. Фіксується велика кількість руйнувань.

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