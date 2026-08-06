Росія атакувала Суми КАБами: пошкоджено ТЦ, будинки та є постраждалі

"Ворог завдав чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста. Поблизу епіцентрів ударів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об’єкти інфраструктури. Вибиті сотні вікон", - написав Григоров у своєму Telegram.

Трохи пізніше Кривошеєнко уточнив, що удар КАБами був спрямований по торгівельному центру та об'єктах цивільної інфраструктури в Ковпаківському районі Сум. За його словами, окрім будинків пошкоджені магазини.

Також наразі відомо, що внаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей. Їм надають необхідну допомогу.

Обстеження територій та ліквідація наслідків атаки тривають.