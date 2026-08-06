Россия атаковала Сумы КАБами: повреждены ТЦ, дома и пострадали

"Враг нанес четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города. Вблизи эпицентров ударов повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Выбиты сотни окон", - написал Григоров в своем Telegram.

Чуть позже Кривошеенко уточнил, что удар КАБами был направлен по торговому центру и объектам гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе Сум. По его словам, кроме зданий повреждены магазины.

Также известно, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают необходимую помощь.

Обследование территорий и ликвидация последствий атаки продолжаются.