RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия атаковала Сумы КАБами: повреждены ТЦ, дома и пострадали

03:32 06.08.2026 Чт
1 мин
Что известно об очередном обстреле Сум?
aimg Эдуард Ткач
Фото: ликвидация последствий продолжается (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Россияне в ночь на 6 августа атаковали Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова и канал начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

"Враг нанес четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города. Вблизи эпицентров ударов повреждены многоэтажки, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Выбиты сотни окон", - написал Григоров в своем Telegram.

Чуть позже Кривошеенко уточнил, что удар КАБами был направлен по торговому центру и объектам гражданской инфраструктуры в Ковпаковском районе Сум. По его словам, кроме зданий повреждены магазины.

Также известно, что в результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека. Им оказывают необходимую помощь.

Обследование территорий и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Обстрелы Сум

Напомним, что россияне ежедневно наносят удары по городу Сумы. Например, 4 августа в результате ударов авиабомбами были повреждены и разрушены жилые дома, а также нежилые постройки.

Также мы писали, что вечером 25 июля Сумы подверглись атаке дронов. В результате обстрела горела АЗС, был поврежден супермаркет, дома и складские помещения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
СумыВойна в Украине