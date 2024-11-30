Росія атакувала район міста Дніпро: горять магазин і багатоповерхівка, є загиблі

Нагадаємо, минулого тижня Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, в результаті постраждали двоє людей.

Як заявив російський диктатор Володимир Путін, ціллю був завод "Південмаш", а удар був завданий ракетою середньої дальності "Орешник". Багато експертів схиляються до того, що це була імітація ядерного удару, щоб залякати західних партнерів України та завадити постачанню озброєнь.

За даними української розвідки, "Орешник" - це проектна назва, сама система називається "Кедр". Ці балістичні ракети здатні летіти на швидкості понад 11 Махів. Імовірно, для того, щоб збивати їх потрібні системи типу американського THAAD або модернізовані Patriot.

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