Россия атаковала район города Днепр: горят магазин и многоэтажка, есть погибшие

Вечером 30 ноября россияне атаковали район города Днепр. Сообщается о взрыве, который слышали в областном центре, и пожарах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лыска и "Днепр Оперативный".
По словам Лысака, в результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара.
"Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели тушат огонь. Предварительно есть и пострадавшие", - отметил Лысак.
Глава областного совета Николай Лукашук сообщил, что под вечер в Днепровском районе прогремел взрыв. "Последствия уточняются", - добавил он.
Как пишет "Днепр Оперативный", сигнал воздушной тревоги объявили в области в 17:21. Предупреждалось о ракетной опасности, примерно через 20 минут в Днепре прогремел взрыв.
Обновлено от 19:34
Три человека погибли и еще 19 пострадали по состоянию на данный момент. Среди раненых один ребенок - 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Остальных пострадавших тоже госпитализировали, шестеро из них - "тяжелые".
Обновлено от 19:50
Число пострадавших выросло до 21. Восемь человек в тяжелом состоянии. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.
Обновлено от 20:15
Число погибших достигло 4-х. Как сообщил президент Владимир Зеленский, повреждена гражданская застройка - жилой дом и магазин в поселке Царичанка.
Напомним, на прошлой неделе Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, в результате пострадали два человека.
Как заявил российский диктатор Владимир Путин, целью был завод "Южмаш", а удар был нанесен ракетой средней дальности "Орешник". Многие эксперты склоняются к тому, что это была имитация ядерного удара, чтобы запугать западных партнеров Украины и помешать поставкам вооружений.
По данным украинской разведки, "Орешник" - это проектное название, сама система называется "Кедр". Эти баллистические ракеты способны лететь на скорости более 11 Махов. Предположительно, для того, чтобы сбивать их нужны системы типа американского THAAD либо же модернизованные Patriot.
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