Россия атаковала район города Днепр: горят магазин и многоэтажка, есть погибшие

По словам Лысака, в результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара.

"Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели тушат огонь. Предварительно есть и пострадавшие", - отметил Лысак.

Глава областного совета Николай Лукашук сообщил, что под вечер в Днепровском районе прогремел взрыв. "Последствия уточняются", - добавил он.

Как пишет "Днепр Оперативный", сигнал воздушной тревоги объявили в области в 17:21. Предупреждалось о ракетной опасности, примерно через 20 минут в Днепре прогремел взрыв.

Обновлено от 19:34

Три человека погибли и еще 19 пострадали по состоянию на данный момент. Среди раненых один ребенок - 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Остальных пострадавших тоже госпитализировали, шестеро из них - "тяжелые".

Обновлено от 19:50

Число пострадавших выросло до 21. Восемь человек в тяжелом состоянии. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

Обновлено от 20:15

Число погибших достигло 4-х. Как сообщил президент Владимир Зеленский, повреждена гражданская застройка - жилой дом и магазин в поселке Царичанка.