Росія атакувала ракетами Запоріжжя, - ОВА

Російська Федерація завдала ракетного удару по Запоріжжю. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
За словами Старуха, росіяни поцілили в об’єкти інфраструктури.
"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується", - пише голова ОВА.
Старух закликав містян перебувати в укриттях.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія, вночі, 10 жовтня, вкотре завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок ракетної атаки у центрі міста знову був зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Були постраждалі серед цивільних.
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