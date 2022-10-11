Россия атаковала ракетами Запорожье, - ОВА

Российская Федерация нанесла ракетный удар по Запорожью. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
По словам Старуха, россияне попали в объекты инфраструктуры.
"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация касаемо разрушений и пострадавших выясняется", - пишет глава ОВА.
Старух призвал горожан находиться в укрытиях.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия, ночью, 10 октября, в очередной раз нанесла ракетные удары по Запорожье. В результате ракетной атаки в центре города снова был разрушен многоэтажный жилой дом. Были пострадавшие среди гражданских.
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