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Росія атакувала приміщення компанії зв’язку у Дніпрі (фото)

10:05 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія атакувала приміщення компанії зв’язку у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські віййська вранці 4 жовтня атакували реактивними дронами Дніпро. Під ударом опинилося приміщення компанії зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі.

Вранці ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби.

Фото: наслідки удару РФ по компанії звʼязку у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російські війська атакували Україну 135 ударними дронами та "Бандеролями" з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

А вранці російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі.

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ДніпроВійна в УкраїніАтака дронів