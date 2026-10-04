Росія атакувала приміщення компанії зв’язку у Дніпрі (фото)

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російські війська атакували Україну 135 ударними дронами та "Бандеролями" з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

А вранці російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі.