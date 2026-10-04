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Россия атаковала помещение компании связи в Днепре (фото)

10:05 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Россия атаковала помещение компании связи в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские войска утром 4 октября атаковали реактивными дронами Днепр. Под ударом оказалось помещение компании связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи.

Утром враг нанес удар по центру Днепра. Вспыхнул пожар.

Позже стало известно, что россияне атаковали помещение компании связи. На месте работают все экстренные службы.

Фото: последствия удара РФ по компании связи в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 4 октября российские войска атаковали Украину 135 ударными дронами и "Бандеролями" с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

А утром российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.

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