Россия атаковала помещение компании связи в Днепре (фото)

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 4 октября российские войска атаковали Украину 135 ударными дронами и "Бандеролями" с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

А утром российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.