Росія атакувала приміщення компанії зв’язку у Дніпрі (фото)

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Російські віййська вранці 4 жовтня атакували реактивними дронами Дніпро. Під ударом опинилося приміщення компанії зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганджі.

Вранці ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували приміщення компанії зв’язку. На місці працюють усі екстрені служби. Фото: наслідки удару РФ по компанії звʼязку у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)