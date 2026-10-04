Россия атаковала помещение компании связи в Днепре (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Александра Ганджи.

Фото: последствия удара РФ по компании связи в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

Позже стало известно, что россияне атаковали помещение компании связи. На месте работают все экстренные службы.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 4 октября российские войска атаковали Украину 135 ударными дронами и "Бандеролями" с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

А утром российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.