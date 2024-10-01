Росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої Запорізької АЕС

Ситуація на ЗАЕС

11 серпня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталася пожежа, яка не спричинила витоку шкідливих речовин, і станція продовжила працювати у штатному режимі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пожежу влаштували російські окупанти. В "Енергоатомі" вважають, що причиною інциденту могла бути недбалість окупантів або навмисний підпал.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що внаслідок пожежі серйозно постраждала градирня Запорізької АЕС, яку, ймовірно, доведеться демонтувати.

27 вересня одна з підстанцій поблизу контрольованої РФ Запорізької АЕС, за попередньою інформацією, зазнала атаки дрона. Експерти МАГАТЕ також зафіксували звуки вибухів.

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