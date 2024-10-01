Россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ и возвращения станции под контроль Украины. Только так возможно ее безопасное функционирование", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела, чтобы как можно быстрее восстановить питание станции.