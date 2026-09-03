Росія атакувала один із найбільших фармацевтичних складів України під Києвом

За оцінками галузі, за два місяці атаки коштували ринку до п'ятнадцяти мільйонів книг.

Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, масовані удари по розподільчих центрах влітку завдали українському бізнесу мільярдних збитків: пряма шкода окремих компаній перевищила двадцять чотири мільярди сімсот мільйонів гривень.

Експерти прогнозують, що перебудова логістики може підняти ціни на окремі товари на сім-дванадцять відсотків.