Россия атаковала один из крупнейших фармацевтических составов Украины под Киевом

Что произошло

В результате российской атаки 3 сентября загорелся логистический комплекс общества "ХФК "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области. Это один из крупнейших специализированных фармацевтических составов страны.

Сначала об ударе по складским помещениям сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. В сети начали распространяться фото пожара.

Информацию о пожаре подтвердила генеральный директор компании Вера Павлова.

Что известно о комплексе "Биокон"

Общество "ХФК "Биокон" входит в группу компаний "Биокон" и специализируется на фармацевтической логистике и складском хозяйстве. Компания предоставляет международным фармпроизводителям и их украинским представительствам.

Группа Биокон работает на украинском рынке с 1992 года. Сначала компания занималась дистрибуцией лекарственных средств, а с 1994 начала оказывать услуги таможенно-лицензионного склада.

Комплекс расположен в Бориспольском районе вблизи международного аэропорта "Борисполь" и основных автодорог. Его площадь составляет около 30 тысяч квадратных метров.

Напомним, на протяжении лета Россия системно избивала по составам украинских издательств.

В ночь на 28 августа сгорели книжные склады сразу издательств, а до этого, в июле и августе, огонь уничтожил сотни тысяч экземпляров на складах BookChef.