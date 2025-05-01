Росія атакувала Одесу 21 дроном, завали досі розбирають, - Зеленський

"Зараз в Одесі ще триває розбір завалів у будинку, по якому вдарив російський дрон. Уночі в місті було багато пожеж. Загалом Одесу атакував 21 безпілотник. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим надається необхідна допомога", - написав Зеленський.

Він також підкреслив, що цієї ночі під ударом ворога були Одеська, Київська, Сумська, Кіровоградська, Харківська та Черкаська області. У Харківській області рятувальники борються з пожежею. Президент додав, що тільки за цю ніч росіяни застосували проти України 170 дронів, із них більш як сотня "Шахеди".

Зеленський вважає, що потрібен відчутний поштовх для дипломатії, а також подальший тиск на Росію, який примусить її до тиші та до перемовин.

"Що ефективніше діятимуть санкції, то більше стимулів у Росії завершувати війну. Що міцнішими будуть українська оборона та наші сили ППО, що більше життів ми зможемо врятувати, то швидше зможемо гарантувати тривалу безпеку. Дякую всім у світі, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

Фото: Зеленський показав наслідки атаки на Україну (t.me/V_Zelenskiy_official)