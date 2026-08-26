Росія атакувала об’єкти "Газмережі" на Чернігівщині та Харківщині, є поранений

Росія атакувала газові об'єкти

Внаслідок обстрілу пошкоджено один з об’єктів компанії на Чернігівщині, зазначила Кіндер.

Також на Харківщині під російський удар потрапила аварійна бригада.

"Працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі", - уточнила керівниця.

За її словами, слюсар зазнав осколкових поранень та перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Кіндер каже, що атаки РФ на газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів, відбуваються постійно.

Проте бригади продовжують:

локалізовувати аварії,

відновлювати пошкоджені мережі,

забезпечувати газорозподіл там, де це можливо.

Раніше повідомлялося, що окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.

Також РБК-Україна писало, що у ніч на 3 жовтня минулого року російські війська здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни.