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Росія атакувала об’єкти "Газмережі" на Чернігівщині та Харківщині, є поранений

16:15 26.08.2026 Ср
2 хв
Країна-агресорка цілеспрямовано била по критичній інфраструктурі України
aimg Олена Бджола
Фото: Росія атакувала "Газмережі" на Харківщині та Чернігівщині (facebook.com gazmerezhi)

Сьогодні ворог знову атакував об’єкти "Газмережі" у двох областях. Є пошкодження, працівник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Людмили Кіндер, голови правління компанії ТОВ "Газорозподільні мережі України" у Facebook.

Росія атакувала газові об'єкти

Внаслідок обстрілу пошкоджено один з об’єктів компанії на Чернігівщині, зазначила Кіндер.

Також на Харківщині під російський удар потрапила аварійна бригада.

"Працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі", - уточнила керівниця.

За її словами, слюсар зазнав осколкових поранень та перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Кіндер каже, що атаки РФ на газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів, відбуваються постійно.

Проте бригади продовжують:

  • локалізовувати аварії,
  • відновлювати пошкоджені мережі,
  • забезпечувати газорозподіл там, де це можливо.

Раніше повідомлялося, що окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.

Також РБК-Україна писало, що у ніч на 3 жовтня минулого року російські війська здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни.

Крім того, Шостка в Сумській області та низка населених пунктів Шосткинської громади через безпрецедентну атаку російських окупантів 4 жовтня залишилися без світла, води та газу.

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Війна Росії проти УкраїниЧернігівська областьХарків