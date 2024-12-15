Росія атакувала Миколаїв "Шахедами": є влучання та поранені

Вибух у Миколаєві

В Україні пізно ввечері оголосили тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе. Вночі військові попереджали про загрозу балістики.

Вже вранці 15 грудня у Миколаєві пролунав вибух. Моніторингові групи писали, що є "приліт" у Заводському районі Миколаєва. При цьому не уточнювалося, яке озброєння було застосоване РФ для обстрілу.

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