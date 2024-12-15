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Россия атаковала Николаев "Шахедами": есть попадание и раненые

Фото: российские войска атаковали Николаев дронами-камикадзе 15 декабря (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

15 декабря российские войска атаковали Николаев дронами-камикадзе. Поврежден объект инфраструктуры, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня, 15 декабря, в 06:57 враг атаковал город БПЛА типа "Shahed 131/136", - рассказал он.

По данным главы ОВА, есть повреждения на объекте инфраструктуры.

"Ранены два работника", - отметил Ким.

Взрыв в Николаеве

В Украине поздно вечером объявили тревогу из-за угрозы российских дронов-камикадзе. Ночью военные предупреждали и об угрозе баллистики.

Уже утром 15 декабря в Николаеве прогремел взрыв. Мониторинговые группы писали, что есть "прилет" в Заводском районе Николаева. При этом не уточнялось, какое вооружение было применено РФ для обстрела.

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