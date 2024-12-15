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У Миколаєві було чути вибух

Миколаїв, Неділя 15 грудня 2024 07:16
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У Миколаєві було чути вибух Ілюстративне фото: у Миколаєві пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Миколаїв сьогодні вранці, 15 грудня, пролунав вибух. В області перед тим була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Вибух у Миколаєві було чути близько сьомої ранку.

"У Миколаєві було чутно вибух. Подробиці згодом", - розповів миколаївський міський голова.

"В місті пролунав вибух, інформацію уточнюємо", - написав Кім у своєму Telegram о 07.06.

Пізніше він додав, що "на місце виїхали служби".

Разом з тим чиновник не вказав наразі деталей стосовно того, з чим міг бути пов'язаний вибух у місті.

Між тим моніторингові групи пишуть, що є влучання у Заводському районі Миколаєва. Але не уточнюється, яке озброєння було застосоване противником для обстрілу.

У Миколаєві було чути вибух

Раніше повідомлялося, що з вечора 14 грудня був зафіксований запуск окупантами "Шахедів", у зв'язку з чим в низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Пізніше у ніч проти 15 грудня оголошували тривогу у багатьох регіонах через загрозу балістики.

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