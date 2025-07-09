Росія атакувала Київщину: є постраждала, спалахнула пожежа на підприємстві

Однією з цілей ворога став район Броварів. Під час обстрілу в місті постраждала жінка 1980 року народження.

Вона зазнала травми грудної клітини, її госпіталізували до місцевої лікарні.

Фото: Вночі Київщину атакували дрони (t.me/Igor_Sapozhko)

За даними влади, постраждалій надається вся необхідна медична допомога.

Також близько 4:15 уламки ворожого безпілотника спричинили сильне загоряння на території одного з підприємств у селі Требухів.

За інформацією ДСНС, постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють пожежні підрозділи та комунальні служби. Остаточні наслідки нічної атаки ще уточнюються.