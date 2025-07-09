Россия атаковала Киевскую область: есть пострадавшая, вспыхнул пожар на предприятии

Одной из целей врага стал район Броваров. Во время обстрела в городе пострадала женщина 1980 года рождения.

Она получила травмы грудной клетки, ее госпитализировали в местную больницу.

Фото: Ночью Киевскую область атаковали дроны (t.me/Igor_Sapozhko)

По данным властей, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также около 4:15 обломки вражеского беспилотника вызвали сильное возгорание на территории одного из предприятий в селе Требухов.

По информации ГСЧС, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения и коммунальные службы. Окончательные последствия ночной атаки еще уточняются.