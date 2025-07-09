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Россия атаковала Киевскую область: есть пострадавшая, вспыхнул пожар на предприятии

Фото: Ночью Киевскую область атаковали дроны (t.me/Igor_Sapozhko)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 9 июля российские войска снова атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и другими средствами поражения.

Об этом заявил мэр Броваров Игорь Сапожко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Одной из целей врага стал район Броваров. Во время обстрела в городе пострадала женщина 1980 года рождения.

Она получила травмы грудной клетки, ее госпитализировали в местную больницу.

 
Фото: Ночью Киевскую область атаковали дроны (t.me/Igor_Sapozhko)

По данным властей, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также около 4:15 обломки вражеского беспилотника вызвали сильное возгорание на территории одного из предприятий в селе Требухов.

По информации ГСЧС, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения и коммунальные службы. Окончательные последствия ночной атаки еще уточняются.

Обстрел Киевской области

Напомним, что в ночь на 23 июня российский агрессор атаковал Киевскую область ударными дронами и ракетами. В результате ударов повреждены дома и погиб человек.

В частности, в Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.

В Белоцерковском районе были повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.

Также, в Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

Чрезвычайники уточнили, что в городе Белая Церковь возник пожар в 2-этажном здании гостиницы, в котором расположена частная больница. Из-за российского обстрела жилых и промышленных секторов возникли пожары и разрушения, один человек погиб, и еще 8 ранены.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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