Росія атакувала Київ: у КМВА розповіли, як відпрацювала ППО

Російські окупанти зранку 1 грудня атакували Київ ударними безпілотниками. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка дронів, яка загрожували столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка у Telegram.
"Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Повітряна тривога в місті тривала приблизно півтори години", - йдеться у повідомленні.
Попко розповів, що протиповітряна оборона знищила близько десятка БпЛА, однак точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили ЗСУ.
За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста. В одному з житлових будинків вибуховою хвилею пошкоджено вікна.
За даними оперативного зведення, станом на 06:33 постраждалих немає. Водночас інформація постійно оновлюється та уточнюється.
В кінці допису Сергій Попко наголосив, що в столиці вже немає тривоги, однак в області ворожі БпЛА поки що присутні. У зв'язку з цим він закликав людей бути уважними.
"Зараз в столиці без тривог. Але в Київській області фіксуються ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", - резюмував він.
Нагадаємо, зранку мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що сьогоднішня пожежа в Оболонському районі не була пов'язана з атакою росіян. Там на території ринку сталося загоряння кількох кіосків на площі 100 квадратних метрів. На місці працювали рятувальні підрозділи, постраждалих не було.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.