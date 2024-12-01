Россия атаковала Киев: в КГВА рассказали, как отработала ПВО

"Сегодня ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. Воздушная тревога в городе длилась около полутора часов", - говорится в сообщении.

Попко рассказал, что противовоздушная оборона уничтожила около десятка БпЛА, однако точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, в результате утренней атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города. В одном из жилых домов взрывной волной повреждены окна.

По данным оперативного сведения, по состоянию на 06:33 пострадавших нет. В то же время, информация постоянно обновляется и уточняется.

В конце поста Сергей Попко подчеркнул, что в столице уже нет тревоги, однако в области вражеские БпЛА пока присутствуют. В связи с этим он призвал людей быть внимательными.

"Сейчас в столице без тревог. Но в Киевской области фиксируются вражеские БпЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", - резюмировал он.