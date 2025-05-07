Росія атакувала Київ балістикою: зафіксовано пожежу, що відомо

Солом'янський район

"Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі", - пише глава КМВА о 01:12.

Згодом він уточнив, що пожежа в нежитловій будівлі. Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Водночас мер Києва Віталій Кличко поінформував, що до Солом'янського району їдуть медики, оскільки поступив виклик. Він теж підтвердив падіння уламків ракети.