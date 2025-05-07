Россия атаковала Киев баллистикой: зафиксирован пожар, что известно

В ночь на 7 мая Россия ударила по Киеву баллистикой. В результате атаки зафиксирован в Соломенском районе зафиксирован пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"В результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе", - пишет глава КГВА в 01:12.
Позже он уточнил, что пожар в нежилом здании. Информация о пострадавших устанавливается.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Соломенский район едут медики, поскольку поступил вызов. Он тоже подтвердил падение обломков ракеты.
Кличко уточнил, что победа произошла в складских помещениях на площади около 300 квадратных метров. Сейчас экстренные службы работают на месте.
Напомним, за последние пару часов в Киеве уже дважды объявляли тревогу. В обеих случаях тревога была связана с угрозой применения баллистики.
После первого сигнала, спустя небольшое количество времени, в столице объявили отбой. Однако после второй тревоги в воздушных силах ВСУ предупредили, что есть угроза применения баллистического вооружения. Вскоре стало известно, что на Киев летит скоростная цель, после чего в столице прогремел минимум один взрыв.
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