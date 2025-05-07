Россия атаковала Киев баллистикой: зафиксирован пожар, что известно

"В результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе", - пишет глава КГВА в 01:12.

Позже он уточнил, что пожар в нежилом здании. Информация о пострадавших устанавливается.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Соломенский район едут медики, поскольку поступил вызов. Он тоже подтвердил падение обломков ракеты.

Обновлено в 01:39

Кличко уточнил, что победа произошла в складских помещениях на площади около 300 квадратных метров. Сейчас экстренные службы работают на месте.