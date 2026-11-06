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Росія атакувала Київ балістикою, у столиці пролунали вибухи

22:57 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: киян просять залишатися в безпечних місцях (Getty Images)

Увечері 6 листопада в Києві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, у столиці та низці областей діє повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

О 23:50 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Невдовзі в Києві пролунали вибухи.

Інформації про влучання, руйнування чи постраждалих поки немає.

Про загрозу нового масованого удару Зеленський попереджав увечері 6 листопада. За його словами, Росія готує атаку на мости та енергетику України. Ще 2 листопада президент повідомляв, що Москва планує масований обстріл, спрямований передусім проти енергетики та логістики.

Запасів для таких ударів у Росії вистачає. За даними ГУР, станом на жовтень 2026 року країна-агресорка має на озброєнні до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих. Попри санкції, РФ нарощує виробництво далекобійних ракет.

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