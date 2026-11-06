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Россия атаковала Киев баллистикой, в столице раздались взрывы

22:57 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)

Вечером 6 ноября в Киеве раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в столице и ряде областей действует воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

В 23:50 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Вскоре в Киеве раздались взрывы.

Информации о попадании, разрушении или пострадавших пока нет.

Об угрозе нового массированного удара Зеленский предупреждал вечером 6 ноября. По его словам, Россия готовит атаку на мосты и энергетику Украины. Еще 2 ноября президент сообщал, что Москва планирует массированный обстрел, направленный прежде всего против энергетики и логистики.

Запасов для подобных ударов в России хватает. По данным ГУР, по состоянию на октябрь 2026 года страна-агрессорка имеет вооружение до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых. Несмотря на санкции, РФ наращивает производство дальнобойных ракет.

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