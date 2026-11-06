Россия атаковала Киев баллистикой, в столице раздались взрывы

Об угрозе нового массированного удара Зеленский предупреждал вечером 6 ноября. По его словам, Россия готовит атаку на мосты и энергетику Украины. Еще 2 ноября президент сообщал, что Москва планирует массированный обстрел, направленный прежде всего против энергетики и логистики.

Запасов для подобных ударов в России хватает. По данным ГУР, по состоянию на октябрь 2026 года страна-агрессорка имеет вооружение до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых. Несмотря на санкции, РФ наращивает производство дальнобойных ракет.