Росія атакувала Київ балістикою: у столиці пролунали вибухи

Повітряну тривогу в столиці оголосили через загрозу застосування балістики. Практично одночасно зі звуками сирен кияни почули кілька гучних вибухів.

Мер міста повідомив, що у Києві працюють сили ППО та закликав киян залишатися в укриттях.