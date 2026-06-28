Россия атаковала Киев баллистикой: в столице раздались взрывы, есть пострадавший

В ночь на 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву с применением баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и мэра Виталия Кличко.
Воздушную тревогу в столице объявили из-за угрозы применения баллистики. Практически одновременно со звуками сирен киевляне услышали несколько громких взрывов.
Мэр города сообщил, что в Киеве работают силы ПВО и призвал киевлян оставаться в укрытиях. В городе прогремели не менее пяти взрывов.
Обновлено 2:30
В Воздушных силах подчеркнули, что угроза применения баллистического вооружения с севера остается актуальной.
"Балистика на Киев!", - сообщают военные.
Обновлено 2:35
В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко.
Обновлено 2:45
Глава КМВА Тимур Ткаченко призвал не распространять какие-либо фото, видеоматериалы, связанные с работой ПВО, последствиями вражеских ударов.
"Кроме этого, напоминания для новостных телеграмм-каналов, которые на этом зарабатывают - за публикацию соответствующих материалов предусмотрена реальная уголовная ответственность", - добавил он.
В результате вражеской атаки в Дарницком районе пострадал один человек.
Также, по данным КМВА, в Дарницком районе по нескольким адресам вспыхнули пожары, в том числе возле жилого дома. По другому адресу возгорание произошло на СТО, горит еще одно нежилое здание. Информация о пострадавших уточняется.
Обновлено 3:10
Отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики, сообщили в КМВА.
Последняя масштабная атака на столицу произошла вечером 25 июня. Тогда в результате ударов российских ракет и падения обломков в Дарницком районе Киева произошло возгорание складских помещений, а ранения получили два человека.
Также поздно вечером 26 июня российские войска продолжили террор Запорожья, атаковав город дронами и КАБами, в результате чего зафиксированы очередные разрушения АЗС и пострадали гражданские граждане. Кроме того, в течение двух дней враг бил баллистикой и БпЛА по объектам "Нафтогаза", атаковав газодобывающую инфраструктуру на Полтавщине и Харьковщине.
Уже в субботу вечером, 27 июня, массированную атаку дронов подвергся Чернигову, где раздалась серия громких взрывов.