Россия атаковала Киев баллистикой: в столице раздались взрывы, есть пострадавший

В ночь на 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и мэра Виталия Кличко.

Воздушную тревогу в столице объявили из-за угрозы применения баллистики. Практически одновременно со звуками сирен киевляне услышали несколько громких взрывов.

Мэр города сообщил, что в Киеве работают силы ПВО и призвал киевлян оставаться в укрытиях. В городе прогремели не менее пяти взрывов.

Обновлено 2:30

В Воздушных силах подчеркнули, что угроза применения баллистического вооружения с севера остается актуальной.

"Балистика на Киев!", - сообщают военные.

Обновлено 2:35

В Киеве прогремели повторные взрывы, сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко.

Обновлено 2:45

Глава КМВА Тимур Ткаченко призвал не распространять какие-либо фото, видеоматериалы, связанные с работой ПВО, последствиями вражеских ударов.



"Кроме этого, напоминания для новостных телеграмм-каналов, которые на этом зарабатывают - за публикацию соответствующих материалов предусмотрена реальная уголовная ответственность", - добавил он.

В результате вражеской атаки в Дарницком районе пострадал один человек.

Также, по данным КМВА, в Дарницком районе по нескольким адресам вспыхнули пожары, в том числе возле жилого дома. По другому адресу возгорание произошло на СТО, горит еще одно нежилое здание. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено 3:10

Отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики, сообщили в КМВА.

Последняя масштабная атака на столицу произошла вечером 25 июня. Тогда в результате ударов российских ракет и падения обломков в Дарницком районе Киева произошло возгорание складских помещений, а ранения получили два человека.