Росія атакувала Харківську область ракетами та дронами: що збила наша ППО

Для атаки на Харківську область Росія випустила три ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, одну ракету Х-59/69 з тимчасово окупованої Запорізької області, а також 42 ударні дрони "Шахед" з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Завдяки злагодженій роботі української авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби було збито всі 42 ударні дрони, а також керовану ракету Х-59/69 на східному напрямку.

Протиповітряна оборона була активною в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.