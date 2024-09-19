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Росія атакувала Харківську область ракетами та дронами: що збила наша ППО

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 19 вересня Повітряні сили України виявили та супроводжували 46 засобів повітряного нападу, які застосували російські окупанти. Ворог атакував Харківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Для атаки на Харківську область Росія випустила три ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, одну ракету Х-59/69 з тимчасово окупованої Запорізької області, а також 42 ударні дрони "Шахед" з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Завдяки злагодженій роботі української авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та підрозділів радіоелектронної боротьби було збито всі 42 ударні дрони, а також керовану ракету Х-59/69 на східному напрямку.

Протиповітряна оборона була активною в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Нічна атака "Шахедів"

Увечері 18 вересня Повітряні сили зафіксували запуски дронів-камікадзе російськими окупантами, що призвело до оголошення повітряної тривоги в кількох областях України.

Близько 02:20 з'явилася інформація про роботу ППО в Київській області через фіксацію ворожих "Шахедів".

Крім того, близько опівночі в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, зафіксовано ракетні удари з боку окупантів.

За інформацією Харківської ОВА, удари прийшлися на Шевченківський район, попередньо - на відкриту територію. Міський голова повідомив, що на місці влучання виникла пожежа, і удари зачепили лісосмугу Шевченківського району.

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