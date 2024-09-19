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Россия атаковала Харьковскую область ракетами и дронами: что сбила наша ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 19 сентября Воздушные силы Украины обнаружили и сопровождали 46 средств воздушного нападения, которые применили российские оккупанты. Враг атаковал Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Для атаки на Харьковскую область Россия выпустила три ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, одну ракету Х-59/69 из временно оккупированной Запорожской области, а также 42 ударных дрона "Шахед" из районов Приморско-Ахтарск и Курск.

Благодаря слаженной работе украинской авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и подразделений радиоэлектронной борьбы были сбиты все 42 ударных дрона, а также управляемая ракета Х-59/69 на восточном направлении.

Противовоздушная оборона была активной в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Ночная атака "Шахедов"

Вечером 18 сентября Воздушные силы зафиксировали запуск дронов-камикадзе российскими оккупантами, что привело к объявлению воздушной тревоги в нескольких областях Украины.

Около 02:20 появилась информация о работе ПВО в Киевской области из-за фиксации вражеских "Шахедов".

Кроме того, около полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги, зафиксированы ракетные удары со стороны оккупантов.

По информации Харьковской ОВА, удары пришлись на Шевченковский район, предварительно – на открытую территорию. Мэр сообщил, что на месте попадания возник пожар, и удары зацепили лесополосу Шевченковского района.

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