Росія атакувала Харків дронами з термобаричними зарядами: чим вони небезпечні

Російська армія атакувала Харків дронами з термобаричним зарядом в ніч на 3 травня. Це особливо небезпечна зброя, яка спричиняє масштабні руйнування і жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

"Додатково встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами", - повідомили у прокуратурі.

Як пояснюють правоохоронці, таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

"Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.