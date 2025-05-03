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Росія атакувала Харків дронами з термобаричними зарядами: чим вони небезпечні

Харків, Субота 03 травня 2025 10:45
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Росія атакувала Харків дронами з термобаричними зарядами: чим вони небезпечні Фото: РФ вдарила по Харкова дронами з термобаричним зарядом (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала Харків дронами з термобаричним зарядом в ніч на 3 травня. Це особливо небезпечна зброя, яка спричиняє масштабні руйнування і жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

"Додатково встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами", - повідомили у прокуратурі.

Як пояснюють правоохоронці, таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення.

"Його використання є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Масований удар по Харкову

Російські окупанти пізно ввечері 2 травня атакували Харків безпілотниками. Як відомо, загарбники застосували щонайменше 15 дронів. Попередньо, росіяни використали безпілотники типу "Герань-2".

Під ударом були чотири райони Харкова, у місті виникли пожежі. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини.

Прокуратура повідомляла, що станом на ранок 3 травня кількість постраждалих зросла до 51, серед постраждали дівчатка 11 та 16 років.

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