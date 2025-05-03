Россия атаковала Харьков дронами с термобарическими зарядами: чем они опасны

Фото: РФ ударила по Харькову дронами с термобарическим зарядом (t.me/prokuratura_kharkiv)

Российская армия атаковала Харьков дронами с термобарическим зарядом в ночь на 3 мая. Это особо опасное оружие, которое вызывает масштабные разрушения и жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

"Дополнительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями", - сообщили в прокуратуре. Как объясняют правоохранители, такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения. "Его использование является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.