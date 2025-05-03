Россия атаковала Харьков дронами с термобарическими зарядами: чем они опасны
Российская армия атаковала Харьков дронами с термобарическим зарядом в ночь на 3 мая. Это особо опасное оружие, которое вызывает масштабные разрушения и жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
"Дополнительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями", - сообщили в прокуратуре.
Как объясняют правоохранители, такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения.
"Его использование является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
Массированный удар по Харькову
Российские оккупанты поздно вечером 2 мая атаковали Харьков беспилотниками. Как известно, захватчики применили по меньшей мере 15 дронов. Предварительно, россияне использовали беспилотники типа "Герань-2".
Под ударом были четыре района Харькова, в городе возникли пожары. В результате атаки повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины.
Прокуратура сообщала, что по состоянию на утро 3 мая количество пострадавших возросло до 51, среди пострадавших девочки 11 и 16 лет.
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