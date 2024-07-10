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У низці областей України тривога: Росія запустила "Шахеди"

Середа 10 липня 2024 00:33
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У низці областей України тривога: Росія запустила "Шахеди" Фото: Росія запустила дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 9 липня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною став черговий запуск Росією ударних БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Перша інформація про ворожі дрони з'явилася о 21:51. Тоді військові повідомили, що є загроза застосування ударних БпЛА на Дніпропетровщині. Крім того, спостерігалась активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході, що звісно, створило загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Пізніше о 22:00 ворожі дрони були зафіксовані на півночі Херсонської та на півдні Дніпропетровської областей. Вони тримали рух на Кривий Ріг.

Через три хвилини на Херсонщині з'явилась нова група "Шахедів", яка прямувала на північний захід.

Станом на 22:46 ще одна група БпЛА на Херсонщині тримала той самий курс. Також з'явилися кілька груп дронів на півночі Миколаївської області, які рухались на північний захід.

Починаючи з 23:37 інформації про ворожі БпЛА стало більше. Зокрема, зафіксовано:

  • кілька груп "Шахедів" на півночі Миколаївщини, курс на Кіровоградщину;
  • кілька груп "Шахедів" на Кіровоградщині, курсом на Черкащину;
  • нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини, прямують на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу.

О 23:51 ворожі БпЛА продовжували рух:

  • "Шахеди" на Кіровоградщині, рухаються у напрямку Вінниччини;
  • група "Шахедів" на Черкащині, курсом на північ;
  • група "Шахедів" на Дніпропетровщині, прямують на північ;
  • кілька нових груп "Шахедів" на Херсонщині, рухаються на захід.

Рівно о 00:00 військові продовжували фіксувати, куди рухаються запущені Росією дрони:

  • "Шахеди" на Вінниччині, курс західний;
  • група "Шахедів" на Черкащині, курсом на Київщину;
  • група "Шахедів" на Дніпропетровщині, прямують на північ;
  • "Шахеди" на Херсонщині, рухаються на Миколаївщину.

Оновлено о 00:48

Ворожі "Шахеди" продовжують рух над територією України. Військові відзвітували наступне:

  • група "Шахедів" на південному сході Житомирщини, курс північний;
  • "Шахеди" на Миколаївщині, курс північно-західний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині, прямують на північний захід;
  • нова група "Шахедів" на Херсонщині, рухається на захід.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:14, 10 липня, повітряну тривогу оголосили у Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Також тривога продовжується в Луганській області та в Криму.

У низці областей України тривога: Росія запустила &quot;Шахеди&quot;

Нагадаємо, що за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, Україну у Вашингтоні працює над тим, аби США дозволили завдавати удари по аеродромам на території Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, чого Україні очікувати від самміту НАТО у Вашингтоні і що там планують обговорити.

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