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Росія атакувала дронами Кривий Ріг: виникло дві пожежі, є поранений

Фото: наслідки атаки дронів на Кривий Ріг (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія, вночі 8 липня, атакувала безпілотниками Кривий Ріг. Поцілили в підприємство, виникли пожежі, поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Протягом ночі окупанти двічі атакували дронами сільськогосподарське підприємство в Покровському районі Кривого Рогу. Сталося одразу дві пожежі, вогонь охопив 360 квадтратних метрів.

Як зазначають в ОВА, внаслідок влучання знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та пошкоджено 7 автівок. Один ангар знищено повністю, інший - частково.

Постраждав 26-річний чоловік, в нього уламкові поранення стегна. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості, наразі ситуація стабільна.

Атаки росіян на Дніпропетровську область

7 липня українські військові збили шість "Шахедів" у небі над Дніпропетровською областю. При цьому уламки дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей. Також, сили ППО збили один безпілотник 5 липня.

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Кривий Рігатака дронів