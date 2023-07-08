Росія атакувала дронами Кривий Ріг: виникло дві пожежі, є поранений

Протягом ночі окупанти двічі атакували дронами сільськогосподарське підприємство в Покровському районі Кривого Рогу. Сталося одразу дві пожежі, вогонь охопив 360 квадтратних метрів.

Як зазначають в ОВА, внаслідок влучання знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та пошкоджено 7 автівок. Один ангар знищено повністю, інший - частково.

Постраждав 26-річний чоловік, в нього уламкові поранення стегна. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості, наразі ситуація стабільна.

Атаки росіян на Дніпропетровську область

7 липня українські військові збили шість "Шахедів" у небі над Дніпропетровською областю. При цьому уламки дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей. Також, сили ППО збили один безпілотник 5 липня.