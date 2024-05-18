Росія атакувала дронами два об'єкти енергетики

Нічна атака дронів

В ніч на 18 травня у низці областей України оголошувалася повітряна тривога через пуск ворожих дронів-камікадзе.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні 13 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони України знищили всі "Шахеди". Як зазначають військові, ППО працювала у п'яти областях - Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській.

Додамо, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. В Україні у пікові години споживання (зранку та ввечері) вводять відключення світла.

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