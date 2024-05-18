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Россия атаковала дронами два объекта энергетики

Фото: Россия атаковала энергетику Украины 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 18 мая атаковали два объекта энергетики в Украине. Один из них - в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.

"Укрэнерго" сообщило, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры в восточном и центральном регионах. В результате атаки никто не пострадал.

По словам энергетиков, из-за ночного обстрела потребители не обесточивались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Глава Полтавской ОВА уточнил, российские беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов региона.

 

Ночная атака дронов

В ночь на 18 мая в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за пуска вражеских дронов-камикадзе.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила по Украине 13 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды". Как отмечают военные, ПВО работала в пяти областях - Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской.

Добавим, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В Украине в пиковые часы потребления (утром и вечером) вводятся отключения света.

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УкрэнергоенергетикиВойна в УкраинеАтака дронов