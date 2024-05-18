Россия атаковала дронами два объекта энергетики

Ночная атака дронов

В ночь на 18 мая в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за пуска вражеских дронов-камикадзе.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия выпустила по Украине 13 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все "Шахеды". Как отмечают военные, ПВО работала в пяти областях - Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской.

Добавим, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В Украине в пиковые часы потребления (утром и вечером) вводятся отключения света.

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