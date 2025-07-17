Росія атакувала дронами Дніпро й область: є загиблий і багато поранених

За його словами, військові знищили 22 ворожих дрони, але влучань уникнути не вдалося.

Зокрема, під масованою атакою опинилося місто Дніпро.

"В обласному центрі загинула одна людина. Ще 5 постражали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий оговтуватися буде вдома. Виникло одразу декілька пожеж. Пошкоджені підприємства", - написав Лисак.

В області було гучно в Дніпровському районі, зокрема у Солонянській та Слобожанський громадах. Внаслідок атаки понівечені господарська споруда і теплиця.

У Нікопольському районі ворог бив FPV-дронами та з РСЗВ "Град" і скинув боєприпас з БпЛА. Від ударів потерпали місто Нікополь і Марганецька громада.

"Постраждали п'ятеро людей. Чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 21-річний хлопець лікуватися буде вдома. Зайнялося авто. Понівечені приватний будинок і господарська споруда", - повідомив Лисак.

Голова ОВА додав, що агресор також поцілив FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (https://t.me/dnipropetrovskaODA)